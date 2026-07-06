Bilecik'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bilecik merkez ve Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.



Söğüt ilçesinde, M.K. (66) yönetimindeki 70 FV 404 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Bilecik kara yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savruldu.



Sürücünün kızı Y.K. (23) ve torunu A.A.A. (2) yaralandı. Söğüt ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Merkez Dereşemsettin köyü yakınlarında G.Ö. (29) idaresindeki 26 AFJ 278 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.



Kazada hafif yaralanan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Merkez Bayırköy beldesinde İ.C'nin (25) kullandığı 26 VU 278 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.Ö. yönetimindeki 11 ACD 414 plakalı su tankerine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi bildirildi.









