Bilecik'ten kısa kısa

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, şehit ailelerinin gönüllerindeki vatan ve bayrak sevgisinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayır'ın evinde gerçekleştirilen ziyarette Sözer, şehit babasıyla sohbet etti.

Vali Faik Oktay Sözer, 1976 yılında İstanbul'da şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı ziyaret etti.

Vali Sözer, daha sonra Dikmen ile fotoğraf çekildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Dikmen'e yeni görevinde başarılar diledi.

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