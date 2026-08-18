BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan üniversitelerine yerleşenlere "hoş geldiniz" mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarında BŞEÜ'yü kazanan adaylar için mesaj yayımladı.

Kaplancıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizi tercih ederek köklü ve güçlü bir ailenin parçası oldunuz. Bu değerli tercihiniz dolayısıyla sizleri içtenlikle kutluyor, aramıza katılmanızdan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Yeni bir başlangıcın heyecanını birlikte paylaşırken sizlere başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyor, aramıza 'hoş geldiniz' diyorum."