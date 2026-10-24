BŞEÜ'de bir günde 107 ünite kan bağışıyla rekor kırıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) bir günde 107 ünite kan bağışıyla rekor kırıldı.

BŞEÜ'de Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi. Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve üniversite personeli katıldı. Gönüllü bağışçıların desteğiyle yalnızca bir gün içerisinde 107 ünite kan toplandı. Elde edilen sonuç, üniversitede bir günde ulaşılan en yüksek kan bağışı miktarı olarak kayıtlara geçti. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinlik kapsamında kampüste kurulan Kızılay stantlarını ziyaret ederek görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

REKLAM

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bir günde 107 ünite kan bağışına ulaşılması, üniversitemiz adına gurur verici bir sonuç. Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle hareket eden öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Gönüllülük ve dayanışma kültürünü güçlendiren bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz" dedi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.