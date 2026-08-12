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        Emekli tekstilci, devlet desteğiyle yaban mersini bahçesi kurdu

        MUHSİN ARSLAN - Bursa'da yaklaşık 30 yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 58 yaşındaki Mehmet Demir, emekliliğinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 dönüm alanda yaban mersini üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Emekli tekstilci, devlet desteğiyle yaban mersini bahçesi kurdu

        MUHSİN ARSLAN - Bursa'da yaklaşık 30 yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 58 yaşındaki Mehmet Demir, emekliliğinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 dönüm alanda yaban mersini üretimine başladı.

        İki çocuk ve dört torun sahibi Demir, 1990 yılında askerlik dönüşü girdiği tekstil ve konfeksiyon sektöründeki işletmesini 6 yıl önce çocuklarına devretti.

        Tarım sektörüne yönelmeye karar veren Demir, sosyal medyada gördüğü yaban mersini üretimiyle ilgili araştırma yaptı. Türkiye'deki üreticilerle görüşen Demir, iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu bir arazi aramaya başladı.

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        Pazaryeri ilçesine 18 kilometre, Arpadere köyüne ise yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan 1000 rakımlı arazide karar kılan Demir, uzun süredir işlenmeyen 18 dönümlük alanı tarıma uygun hale getirdi.

        Arazinin toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Demir, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında destek aldı.

        Demir, proje kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle 5 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturdu.

        Sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj kuyusu açtıran Demir, modern sulama sistemi kurdu. Bahçenin elektrik ihtiyacının bir bölümünü de güneş panellerinden karşılayan Demir, yaklaşık 5 yıldır üretimini sürdürüyor.

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        - Bu yıl yaklaşık 6 ton ürün bekliyor

        Bahçenin beşinci yılında yaklaşık 6 ton yaban mersini üretmeyi bekleyen Demir, ilerleyen yıllarda verimin artmasını ve 20 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor.

        Hasat döneminde siparişlere bağlı olarak günlük 10 ila 15 kişiye istihdam sağlayan Demir, ürünlerini başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki müşterilere ulaştırıyor.

        Demir, AA muhabirine, yaban mersini bitkisinin olgunluk döneminde fidan başına 4 ila 8 kilogram ürün verebildiğini belirterek, bitkiler geliştikçe üretimin de artacağını söyledi.

        Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra tarıma yönelmeye karar verdiğini anlatan Demir, yatırım öncesinde yaban mersini yetiştiriciliğinin iklim ve toprak koşullarını araştırdığını ifade etti.

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        Demir, "Avrupa'da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?" düşüncesiyle araştırmaya başladığını belirterek, Türkiye'deki üreticilerle görüştüğünü ve olumlu görüşlerin ardından yatırım yapmaya karar verdiğini kaydetti.

        - Devlet desteği yatırım sürecini kolaylaştırdı

        Toprak yapısının yaban mersini yetiştiriciliğinde önemli olduğunu vurgulayan Demir, arazinin yaklaşık 1000 metre rakımda ve ormanlarla çevrili olması nedeniyle bölgenin iklim koşullarını üretim açısından uygun bulduğunu söyledi.

        Demir, uzun süre işlenmeyen ve büyük bölümü meşe ağaçları ile çalılarla kaplı araziyi üretime kazandırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, devlet desteğinin yatırım sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

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        "Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim. Hem ülke ekonomisine hem de tarıma katkı sunmak istedim." diyen Demir, "Devlet desteği olmasa her şeyi yapamazdık. 18 dönüm alanda 5 bin fidanımız var. Beşinci senemizdeyiz. Ürün miktarını ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı​​​​​​​.

        - 5 yatırımcı daha üretime başladı

        Demir, sosyal medya paylaşımları ve üretim faaliyetleri aracılığıyla kendisini gören 5 yatırımcının da bölgeden arazi satın alarak yüzde 50 hibe desteğinden yararlanıp yaban mersini üretimine başladığını söyledi.

        Üretimin artmasıyla birlikte bölgede yaban mersini yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını hedefleyen Demir, gelecek 2-3 yılda 20 tonun üzerinde ürün almayı amaçladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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