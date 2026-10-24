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        Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

        Kaza, Osmaneli ilçesi Beşevler mevkiinde, Pamukovaİznik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Ç. idaresindeki 42 D 4231 plakalı kamyon ile İbrahim Ş. yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yolun sol tarafında bulunan kıraathaneye girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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