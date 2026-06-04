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        Meslek lisesi öğrencileri tekstil atıklarını modaya dönüştürdü

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri, kullanılmaz durumdaki kot pantolonlar ile tekstil atıklarını geri dönüştürerek yelek, çanta, etek, ceket ve elbiselere dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Meslek lisesi öğrencileri tekstil atıklarını modaya dönüştürdü

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri, kullanılmaz durumdaki kot pantolonlar ile tekstil atıklarını geri dönüştürerek yelek, çanta, etek, ceket ve elbiselere dönüştürdü.

        Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmenleri ve öğrencileri, geri dönüşüm bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir modaya dikkati çekmek amacıyla "Dönüşümün Gücü Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'nın 3 öğretmeni, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyelerinden kullanılmayacak durumdaki yaklaşık 40 kot pantolon temin etti. Kentteki bazı tekstil fabrikalarından da üretim fazlası keten ve kanvas kumaşlar alındı.

        Projede yer alan 11'inci sınıfa kayıtlı 10 öğrenci de yaklaşık 3 ay süren çalışmayla atık malzemelerden 20'ye yakın ürün tasarladı. Okul atölyelerinde hazırlanan yelek, çanta, etek, ceket ve elbiseler, 15 Mayıs'ta açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sürdürülebilir moda ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Esra Demir, AA muhabirine, projeyle atık tekstil materyallerinin geri dönüşümüne dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Elde edilen ürünleri Bilecik TSO'daki bir etkinlikte sergilediklerini anlatan Demir, "Kot pantolon üretilirken çok fazla su harcanıyor. Üretimi zahmetli fakat dayanıklı bir kumaş. Geri dönüştürüldüğünde elde edilen giysi de uzun süre kullanılabiliyor. Bu sebeple genelde kot pantolonları dönüştürdük." diye konuştu.

        - "Sürdürülebilirliğin ve geri dönüşümün önemini ortaya çıkarabiliriz"

        Demir, toplumlardaki "tüketim" kültürünün giderek arttığını belirtti.

        Bu durumun önüne geçilmesi için atık tekstil ürünlerinin geri dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Böylelikle sürdürülebilirliğin ve geri dönüşümün önemini ortaya çıkarabiliriz. Bu projeyle öğrencilerimize hem 'sıfır atık' bilincini hem de modada sürdürülebilirliği bir nebze de olsa öğretmiş olduk." ifadesini kullandı.

        Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Aylin Nisa Söğüt ise projeyle atık tekstil malzemelerinin israfına şahit olduklarını dile getirdi.

        Bu sebeple Dönüşümün Gücü Projesi'nin kendileri için bir sorumluluk haline geldiğini aktaran Söğüt, öğretmenlerine projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

        Öğrencilerden Beyza Erat da başlangıçta zorlansalar da malzemeleri geri dönüştürmeyi başardıklarını, yeni tasarımlar oluştururken keyif aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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