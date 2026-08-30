Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmanın ardından öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam eden program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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