Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Özel gereksinimli bireyler ve anneleri eski kıyafetleri kırkyama tekniğiyle yeniden değerlendiriyor

        Özel gereksinimli bireyler ve anneleri eski kıyafetleri kırkyama tekniğiyle yeniden değerlendiriyor

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireyler ve anneleri, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kırkyama kursunda kullanılmış kıyafet ve kotları çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Özel gereksinimli bireyler ve anneleri eski kıyafetleri kırkyama tekniğiyle yeniden değerlendiriyor

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireyler ve anneleri, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kırkyama kursunda kullanılmış kıyafet ve kotları çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

        Derneğin 104 üyesi bulunurken, engelli bireyler ve anneleri haftanın iki günü düzenlenen kursta bir araya geliyor.

        Kursiyerler, çevreden derneğe ulaştırılan kullanılmayan, yıpranmış veya giyilemeyecek durumdaki kıyafet ve kotları değerlendirerek çanta, yelek, ceket, mutfak önlüğü ve çeşitli aksesuarlar hazırlıyor.

        Kurs kapsamında katılımcılara kırkyama, dikiş ve nakış teknikleri öğretilirken, hazırlanan ürünlerin bir bölümü kursiyerlerin kendi ihtiyaçları için kullanılıyor.

        REKLAM

        Daha önce örgü, takı tasarımı ve çeşitli el işi çalışmalarının da yapıldığı dernekte, kırkyama kursuyla kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra üyelerin birlikte vakit geçirmesi ve üretim sürecine katılması amaçlanıyor.

        - "Birbirimizle konuşuyor, dertleşiyor, üretiyoruz"

        Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal, AA muhabirine, kursa katılımın üyelerin ve ailelerin günlük koşullarına göre değiştiğini söyledi.

        Kursa ortalama 10 kişinin katıldığını, bazı günlerde bu sayının 15'e çıktığını, bazı günlerde ise 6'ya kadar düştüğünü belirten Topal, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının katılımı etkilediğini ifade etti.

        REKLAM

        Topal, derneğe getirilen kullanılmayan kıyafetleri değerlendirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kırkyama kursunu açtıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bize giyilmeyen kotlar ve kıyafetler geliyor. Çoğu zaman yırtık veya giyilemeyecek durumda oluyor. Bunları değerlendirmek istedik. Mutfak önlükleri, halılar, çantalar, aksesuarlar, ceketler ve yelekler yapıyoruz. Daha farklı ürünler de ortaya çıkacak. Kurs bizim için yalnızca bir el sanatları çalışması değil. Birbirimize destek oluyoruz, çocuklarımızla ve ailelerimizle vakit geçiriyoruz. Burada bir çatı altında aile gibi olduk. Birbirimizle konuşuyor, dertleşiyor, üretiyoruz."

        REKLAM

        Nursel Topal, derneğe mavi kapak toplayarak destek veren öğrenciler için de atık kumaşlardan çanta hazırladıklarını belirtti.

        Öğrencilerin daha önce derneğe destek amacıyla mavi kapak topladığını anlatan Topal, "Bize kıyafet getiriyorlar, elimizde kalan malzemelerden de onlara çanta yaparak hediye ediyoruz." dedi.

        Topal, engelli bireylerin ailelerine de çocuklarının sosyal yaşama katılımını desteklemeleri çağrısında bulunarak, dernekteki faaliyetlerin bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

        - Hem öğreniyorlar hem birlikte vakit geçiriyorlar

        Halk Eğitim Merkezi el sanatları usta öğreticisi Seviye Şeker de kursta katılımcılara dikiş ve nakış eğitimi verdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Kursun yalnızca ürün ortaya çıkarmaya yönelik olmadığını belirten Şeker, "Hem burada dikiş nakış öğreniyorlar hem de birlikte vakit geçiriyoruz. Ortaya bir ürün çıktığında hem kendileri hem de biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        - "Kendi fikirlerimizi ortaya koyuyoruz"

        Kursa katılan bedensel engelli Zemzem Çetin ise hazırladıkları ürünlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kendi fikirlerini ürünlere yansıttıklarını belirten Çetin, "Kendi fikirlerimizi ortaya koyuyoruz, hocamız da sağ olsun her türlü desteği sağlıyor. Yaptığımız ürünleri kendi isteğimize göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çetin, engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde yer almasının önemli olduğunun altını çizerek, "Bence eve kapanmasınlar, her zaman sosyalleşsinler. Hayat yaşandıkça güzel. Çevre edindikçe, dertlerinizi paylaştıkça hafifliyor. Herkes sosyalleşsin, dışarı çıksın." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şehit ailesine vefa ziyareti
        Şehit ailesine vefa ziyareti
        Kaymakam Yayabaşı, gençlerle bir araya geldi
        Kaymakam Yayabaşı, gençlerle bir araya geldi
        Bilecik'te ana caddeler baştan aşağı yenileniyor
        Bilecik'te ana caddeler baştan aşağı yenileniyor
        Gençler poşet poşet çöp topladı
        Gençler poşet poşet çöp topladı
        Tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı
        Tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı
        Bilecik'te kumar bağımlılığı eğitimi
        Bilecik'te kumar bağımlılığı eğitimi