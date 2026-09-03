Pazaryeri Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Pazaryeri Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 03.09.2026 - 12:58 Güncelleme:
Pazaryeri Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Toplantıda görüşülen 3 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Ardından vatandaşlardan gelen dilekçeler görüşüldü.
Başkan Tekin, toplantının ilçe adına hayırlara vesile olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.
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