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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Ünlü Çukurören acı biberi yiyerek yarıştılar Kamu kurum müdürleri ipe biber dizerek hünerlerini sergiledi, birinciliği Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı kazandı

        Ünlü Çukurören acı biberi yiyerek yarıştılar Kamu kurum müdürleri ipe biber dizerek hünerlerini sergiledi, birinciliği Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı kazandı

        Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurören Biber Festivali'nde düzenlenen acı biber yeme yarışmasına katılan vatandaşlar birincilik için yarışırken, etkinliğe katılan kamu kurum müdürler biber dizerek hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Ünlü Çukurören acı biberi yiyerek yarıştılar Kamu kurum müdürleri ipe biber dizerek hünerlerini sergiledi, birinciliği Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı kazandı

        Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurören Biber Festivali'nde düzenlenen acı biber yeme yarışmasına katılan vatandaşlar birincilik için yarışırken, etkinliğe katılan kamu kurum müdürler biber dizerek hünerlerini sergiledi.

        Ünlü lezzet için köy merkezinde düzenlenen festivale Vali Yardımcısı Osman Altın, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il protokolü katıldı. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan acı biber yeme yarışmasında katılımcılar, biberin acısına dayanarak birincilik için mücadele etti. Ardından Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Bilecik Aİle ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ipe biber dizme yarışması yaptı. Yarışmayı 35 biber dizerek Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı kazandı. Yarışma, izleyenlere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

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        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, festivalle ilgili paylaşımında, "Biberi acı, insanı tatlı Çukurören! Hemşerilerimizle aynı coşkuyu paylaştık, gönül sofralarında buluştuk. Bereketiniz bol, muhabbetiniz daim olsun" dedi.

        Coğrafi işaret olarak tescillenen biber, 160 yıllık ata tohumu ile üretiliyor

        Ment merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan üretim halen devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen biberler, kurutulup öğütüldükten sonra ağırlıklı olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok kente gönderiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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