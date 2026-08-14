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        Bingöl Üniversitesi'nde Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarlarının açılışı yapıldı

        Bingöl Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Bingöl Üniversitesi'nde Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarlarının açılışı yapıldı

        Bingöl Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca teorik eğitim veren kurumlar olmadığını söyledi.

        Öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri imkanların sunulması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Borsa İstanbul Laboratuvarı ile öğrencilerin finansal piyasaların işleyişini uygulamalı olarak öğrenmeleri, piyasa verilerini takip edip analiz etmeleri ve simülasyon ortamında finansal işlemleri deneyimlemeleri hedefleniyor. Laboratuvar, bankacılık, kuyumculuk ve finans sektörlerine yönelik uygulamalı eğitim ve simülasyon imkanları sunacak. Üniversitede ayrıca finans mükemmeliyet merkezi ve bal borsası kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bingöl'ün başta bal olmak üzere tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda katma değerli ürünler olarak konumlandırılmasını amaçlıyoruz."

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        Rektör Çelik, her iki merkezin öğrenciler, akademisyenler, üniversite ve Bingöl için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi​​​​​​​ kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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