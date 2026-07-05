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        Bingöl Valisi Cahit Çelik Çotla Festivali'nde at binip tırpanla ot bitçi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Çotla Dağları'nda düzenlenen festivalde ata binip tırpanla ot biçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Bingöl Valisi Cahit Çelik Çotla Festivali'nde at binip tırpanla ot bitçi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Çotla Dağları'nda düzenlenen festivalde ata binip tırpanla ot biçti.

        Zikte Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Platformu (Zikte SÜRKAP) tarafından Genç ilçesinin Çotla Dağları'ndaki yaylada ilk defa düzenlenen Çotla Festivali'ne, Vali Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Zikte SÜRKAP Başkanı Mehmet Ali Atalay ve vatandaşlar katıldı.

        Kıl çadırı kurulan bölgede, demir dövüldü, türküler seslendirildi, şiirler okundu, halk oyunları oynandı ve yöresel yarışmalar düzenlendi.

        Kıl çadırında protokol üyeleri ve katılımcılarla sohbet eden Çelik, daha sonra ata binerek, tırpanla ot biçti.

        Çelik, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliklerini pekiştiren, kültürlerini yaşatan ve geleceğe taşıyan bir organizasyonda hep beraber bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        İlk kez düzenlenen Çotla Festivali'nin Bingöl'e, Genç'e ve bölgeye hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Çelik, "Bugün yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bugün, geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Bugün, doğamıza, kültürümüze, kardeşliğimize ve ortak hafızamıza sahip çıktığımızı hep birlikte ilan ediyoruz, çünkü bir millet sadece şehirleriyle değil, yaylalarıyla, dağlarıyla, türküsüyle, sofralarıyla, gelenekleriyle ve insanıyla ayakta kalır. Çotla Dağları da işte bu kadim coğrafyanın bize emanet ettiği en güzel değerlerden biridir." dedi.

        Çelik, daha önce Genç ilçesinde kaymakamlık yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Bundan 20 sene önce kaymakam olarak görev yaptığımda, sıkıntısız, gönlümüz ferah bir şekilde Çotla, Sülbüs, Şeytan, Şerafettin ve Akdağ dağlarında insanların bir araya gelerek festival düzleyeceği hayal gibi gelirdi ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu devletimizin özellikle savunma sanayindeki güçlü yapısı bugün bu dağlarda huzuru, güveni getirdi." Ülkemizde, bölgemizde, dağlarımızda bu huzuru sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, polislerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah milletimizi birbirine düşürmeye çalışan fitne odakları hiçbir zaman başarılı olamayacak."

        Belediye Başkanı Arıkan da birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, "Bugün illimizin bu önemli bölgesinin güzel insanları ile bu coşkuyu yaşamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Zikte SÜRKAP Başkanı Atalay ise festivale katılan herkese teşekkürler etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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