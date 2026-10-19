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        Bingöl'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anılacak

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi için anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Bingöl'de 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi anılacak

        Bingöl’ün Solhan ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 19 kişi için anma programı düzenlenecek.

        Hazarşah köyü Aksakal mezrasının Çeşme mevkisinde terör örgütü PKK tarafından 20 Ekim 1992'de bir köy otobüsünde bulunan sivillere yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 19 kişi, yarın yapılacak programla anılacak.

        Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, yaptığı açıklamada, saldırıda 28 vatandaşın otobüsten indirilerek silahla vurulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.

        Tan, saldırının kadın, çocuk, genç ve yaşlı ayrımı gözetilmeksizin gerçekleştirildiğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmanın ve yaşanan acıyı gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

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        Terörün her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden Tan, masum sivilleri hedef alan saldırıları kınayarak, katliamda hayatını kaybeden vatandaşları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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