Bingöl'de 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ağustos'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda, 5 bin 286 kök Hint keneviri, 1 kilo 344 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza ve 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.