Bingöl'de 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Giriş: 17.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ağustos'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonlarda, 5 bin 286 kök Hint keneviri, 1 kilo 344 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza ve 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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