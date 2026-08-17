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        Bingöl'de 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Bingöl'de 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 5 bin 286 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ağustos'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Operasyonlarda, 5 bin 286 kök Hint keneviri, 1 kilo 344 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza ve 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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