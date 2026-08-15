Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'ün geleneksel tatlısı burma kadayıfın tescil edilmesi sevinçle karşılandı

        Bingöl'ün geleneksel tatlısı burma kadayıfın tescil edilmesi sevinçle karşılandı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesi kentte üreticileri ve vatandaşları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bingöl'ün geleneksel tatlısı burma kadayıfın tescil edilmesi sevinçle karşılandı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesi kentte üreticileri ve vatandaşları sevindirdi.

        Tam buğday unundan hazırlanan kadayıf, içerisine ceviz konularak şekil verildikten sonra, tereyağı ve tescilli Sivan dut pekmezi ile hazırlanan karışımla yağlanan tepside ocakta pişiriliyor. Sıcak şerbetle buluşturulan bu geleneksel lezzet, üzerine ceviz serpilerek servis ediliyor.

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 12 Aralık 2025'te Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun onaylanması ve ünü il sınırlarını aşan Bingöl burma kadayıfının coğrafi işaretle tescil edilmesi, kentte memnuniyetle karşılandı.

        REKLAM

        - "Amacımız Bingöl burma kadayıfını güçlü bir marka ve ekonomik değere dönüştürmek"

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, AA muhabirine, kentin geleneksel tatlısı "burma kadayıf"ın tescil edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

        Bingöl burma kadayıfının ustaların maharetini, esnafın emeğini, emekçilerin alın terini ve nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini temsil ettiğini ifade eden Çintay, Türkiye'nin farklı illerinde burma kadayıf üreten ustaların önemli bölümünün Bingöllü olduğunu belirtti.

        Çintay, Bingöl'den farklı illere giden ustaların kentin kadayıf kültürünü de yaygınlaştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Kadayıf ustalarımızın her biri bulundukları şehirlerde aslında Bingöl'ün birer gönüllü elçisidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında bu konuyu sık sık dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bu konuya yakın ilgisi de bizleri bu değerin tescili konusunda ayrıca teşvik etti. Türkiye'nin dört bir yanında mesleğini sürdüren Bingöllü ustalarımızın markalaşma sürecinin en önemli gücü olduğuna inanıyoruz. Onların yıllardır oluşturduğu ustalık ağı Bingöl burma kadayıfının Türkiye çapında tanıtılması açısından önemli bir avantajdır.

        Tescil belgesini almak işin sonu değil, başlangıcı. Buradan sonraki süreçte üretim standartlarını korumak, denetim mekanizmasını güçlü bir şekilde işletmek istiyoruz. Amacımız Bingöl burma kadayıfını güçlü bir marka ve ekonomik değere dönüştürmek."

        REKLAM

        Kadir Çintay, tescil sürecinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

        - "İlimiz için çok büyük bir katma değer"

        Bingöl ve Tunceli'de kadayıf üretimi yapan firmanın sahibi Aydın Bünür de kent adına tescillenen bu lezzetin en fazla rağbet gören tatlı olduğunu belirtti.

        Bünür, bu geleneksel lezzeti hem ülkenin farklı illerine hem de yurt dışına gönderdiklerini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında Almanya, Amerika, Kanada, Avustralya, İsveç ve dünyanın birçok noktasına kadayıf gönderiyoruz. Burma kadayıfının tescillenmesi bizi gururlandırdı. İlimiz için çok büyük bir katma değer. Tescilin sektöre önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Bu süreçte büyük emeği bulunan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Kadir Çintay'a da teşekkür ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        Burma kadayıfının tescili sürecinde akademik danışmanlık yapan Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Veysel Süzerer de bu ürünün özelliklerinin yöreyle olan bağının ortaya konulmasına, tarihsel geçmişinin kayıt altına alınmasına ve buna ilişkin dosyanın kapsamlı şekilde hazırlanmasına katkı sunduklarını belirterek, tescil kararının hayırlı olmasını diledi.

        Vatandaşlardan İshak Amil, severek tükettiği burma kadayıfının tescillenmesinin kent açısından önemli olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
        Bingöl'de otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı
        Diyarbakır-Bingöl arasındaki burma kadayıf tartışmasına tescil noktayı koyd...
        Diyarbakır-Bingöl arasındaki burma kadayıf tartışmasına tescil noktayı koyd...
        Bingöl Balı'nın katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için yol haritası bel...
        Bingöl Balı'nın katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için yol haritası bel...
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Bingöl Üniversitesi'nde Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarlarının açılışı ya...
        Bingöl Üniversitesi'nde Borsa İstanbul ve Dil Laboratuvarlarının açılışı ya...
        Ağaç gövdesinden kilolarca bal çıktı
        Ağaç gövdesinden kilolarca bal çıktı