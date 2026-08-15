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        Karlıova'daki köylerde yatırım çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde yatırım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Karlıova'daki köylerde yatırım çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde yatırım çalışmaları devam ediyor.

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında ilçeye bağlı birçok köyde okul, yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke taşı çalışması başlatıldı.

        Çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları amaçlanıyor​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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