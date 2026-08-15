Karlıova'daki köylerde yatırım çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde yatırım çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 15.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde yatırım çalışmaları devam ediyor.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında ilçeye bağlı birçok köyde okul, yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke taşı çalışması başlatıldı.
Çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları amaçlanıyor.
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