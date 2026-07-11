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        Bingöl'de bulunan ishak kuşu yavrusu koruma altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan ishak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Bingöl'de bulunan ishak kuşu yavrusu koruma altına alındı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan ishak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        İlçedeki bir iş yerinin önünde ishak kuşu yavrusu bulan vatandaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Merkezde koruma ve bakım altına alınan kuş, ekipler tarafından şırıngayla besleniyor.

        Gelişim süreci yakından takip edilen ishak kuşunun, bakımının tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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