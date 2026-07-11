Bingöl'de bulunan ishak kuşu yavrusu koruma altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan ishak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan ishak kuşu yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
İlçedeki bir iş yerinin önünde ishak kuşu yavrusu bulan vatandaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Merkezde koruma ve bakım altına alınan kuş, ekipler tarafından şırıngayla besleniyor.
Gelişim süreci yakından takip edilen ishak kuşunun, bakımının tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
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