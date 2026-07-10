Karlıova'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı. Nurullah Akaydın idaresindeki 76 DE 929 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolu Sudurağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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