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        Karlıova'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Karlıova'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Nurullah Akaydın idaresindeki 76 DE 929 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolu Sudurağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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