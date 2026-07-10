Bingöl'de Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Giriş: 10.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ailesiyle piknik yapmak için Peri Çayı'nın Maden Ocağı mevkisine giden A.Ö. (15), serinlemek amacıyla suya girdiği sırada akıntıya kapıldı.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan A.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kiğı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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