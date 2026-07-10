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        Bingöl'de Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Bingöl'de Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Ailesiyle piknik yapmak için Peri Çayı'nın Maden Ocağı mevkisine giden A.Ö. (15), serinlemek amacıyla suya girdiği sırada akıntıya kapıldı.

        Yakınları tarafından sudan çıkarılan A.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kiğı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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