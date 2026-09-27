Bingöl'de devrilen saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.09.2026 - 16:49 Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen tır devrildi.
Devrilme sonucunda tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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