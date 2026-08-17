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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Simani Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 06 RN 271 plakalı otomobil ile 01 UH 579 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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