Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Simani Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 06 RN 271 plakalı otomobil ile 01 UH 579 plakalı otomobil çarpıştı.

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