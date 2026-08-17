Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Simani Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 RN 271 plakalı otomobil ile 01 UH 579 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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