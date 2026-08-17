Bingöl'de 5 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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