Bingöl'de 5 firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.08.2026 - 15:00 Güncelleme:
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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