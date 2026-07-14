Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli düzenlendi

        Bingöl'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli düzenlendi

        Bingöl'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Bingöl'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli düzenlendi

        Bingöl'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli gerçekleştirildi.


        Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkarak büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini belirtti.

        Çelik, 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimini gelecek nesillere unutturmamak gerektiğini belirterek, şöyle dedi:


        "Şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle koruyarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hain terör odaklarına karşı daima güçlü olmalıyız. Vatan ve millet uğruna verdiğimiz bu mücadelemizi her zaman aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."


        Daha sonra moderatörlüğünü Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Sahib Beroje, "FETÖ Hain Darbe Girişimi Örneğinde Din İstismarcılığı ve Sonuçları" ve Prof. Dr. Veysel Göger de "Osmanlı'dan Günümüze Darbeler ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" başlıklı sunumlar yaptı.


        Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Bingöl'de aniden oluşan hortum paniğe neden oldu
        Bingöl'de aniden oluşan hortum paniğe neden oldu
        Coğrafi işaretli Bingöl balında hasat zamanı
        Coğrafi işaretli Bingöl balında hasat zamanı
        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı
        Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı
        Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçir...
        Bingöl Valisi Çelik, geceyi göçerlerin kaldığı Şerafettin Yaylası'nda geçir...
        Bingöl Valisi Çelik, yayladaki göçerleri ziyaret etti
        Bingöl Valisi Çelik, yayladaki göçerleri ziyaret etti
        Bir zamanlar güvenlik nedeniyle kullanılamayan yaylalar, bugün hayvancılığı...
        Bir zamanlar güvenlik nedeniyle kullanılamayan yaylalar, bugün hayvancılığı...