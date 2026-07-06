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        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.


        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yamaç köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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