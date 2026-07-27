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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 65 ACM 843 plakalı otomobil ile 34 EBK 034 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolu Aftor Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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