Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFA 390 plakalı otomobil Murat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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