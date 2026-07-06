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        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        ​​​​​​​Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


        F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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