Bingöl'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

​​​​​​​Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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