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        Bingöl'de uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Bingöl'de uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.T. idaresindeki otomobil, Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde uçurumdan yuvarlanarak, dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.T'nin cenazesi, Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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