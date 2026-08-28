Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu

        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs, traktör, SUV tipi araç ve panelvan Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bingöl'de zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı
        Bingöl'de zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı
        Bingöl'de düğün dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
        Bingöl'de düğün dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yara...
        Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yara...
        Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
        Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu: