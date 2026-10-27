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        Bingöl'deki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

        Bingöl'de 170 personelin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Bingöl'deki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

        Bingöl'de 170 personelin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

        Deprem riski yüksek iller arasında yer alan Bingöl’de, olası afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla UMKE Lojistik Merkezi’nde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7’nin üzerinde büyüklükte meydana gelen depremin ardından oluşan göçük, yangın ve trafik kazalarına müdahalenin canlandırıldığı tatbikata 170 personel katıldı. 105 dönümlük alanda kurulu UMKE Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikata, Muş’tan gelen 10 UMKE personelinin yanı sıra UMKE, itfaiye, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma, belediye ve diğer paydaş kurumların ekipleri katıldı. Tatbikatta, deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetleri ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak test edildi.

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        Tatbikatı değerlendiren Bingöl Valisi Cahit Çelik, UMKE Lojistik Merkezi’nin uluslararası standartlarda sertifikasyona sahip bir alan olduğunu belirterek, "Toplam 105 dönümlük alanda, özellikle afetlere hazırlık amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de burada bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikata UMKE, AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, jandarma ve belediye ekiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 170 personel katıldı. Hiçbir tatbikat, maalesef, gerçek bir afetin yerini tutamaz. Bununla birlikte tatbikatlar, gerçek bir afet yaşandığında ekiplerimizin olaylara daha rahat, daha hızlı ve daha etkili müdahale etmesini sağlıyor. Bingöl’ün en büyük gerçeği ve en önemli sorunu da depremsellik. Türkiye açısından büyük önem taşıyan iki ana fay hattının olduğu bir yerdeyiz. Bu çerçevede afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

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        Afetlerde en önemli konunun riskleri önceden azaltmak ve hazırlık çalışmalarını güçlendirmek olduğunu dile getiren Çelik, "Hazırlık sürecinde ne kadar güçlü olursak, kendimizi ne kadar iyi yetiştirir ve müdahale kapasitemizi ne kadar iyileştirirsek o zaman müdahalemiz daha güçlü olurTatbikatları daha sık yapacağız. Çünkü Bingöl, deprem riski açısından Türkiye’nin en riskli illerinden biri. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun. Ancak biliyoruz ki bu kuşağa uzak bölgelerde meydana gelen depremler bile ilimizi etkileyebiliyor. Nitekim 2023 yılında yaşanan depremlerde Bingöl de etkilenen iller arasında yer aldı. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Lojistik merkezinde ayrıca 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteyneri, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteyneri, kurtarma araçları ile mobil banyo ve tuvalet gibi operasyonel imkânlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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