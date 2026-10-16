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        Bingöl'ün en büyük köyü Çavuşlar'ın yolu sıcak asfaltla yenilendi

        Bingöl'de 2 bin 78 kişinin ikamet ettiği Çavuşlar köyünün yolu sıcak asfalt çalışmasıyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Bingöl'ün en büyük köyü Çavuşlar'ın yolu sıcak asfaltla yenilendi

        Bingöl'de 2 bin 78 kişinin ikamet ettiği Çavuşlar köyünün yolu sıcak asfalt çalışmasıyla yenilendi.

        Kentte ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin nüfus bakımından en büyük köyü olan Çavuşlar'da yolun alt ve üstyapısı yenilenerek bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplandı.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 gün önce ulaşıma açılan 7,5 kilometrelik yolda çizgi çalışmaları da yapıldı.

        Vali Cahit Çelik, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak asfalt çalışmalarını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Çavuşlar'ın geçmişte Türkiye'nin en büyük köyü olarak bilindiğini, bugün de Bingöl'ün nüfus bakımından en büyük köyü olduğunu belirten Çelik, köyde yaz aylarında nüfusun daha da arttığını ifade etti.

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        Kentte sıcak asfalt çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Çelik, "İnşallah 4-5 yıl içerisinde ana güzergahlarımızın ve büyük köylerimizin tamamını sıcak asfalt yapmak istiyoruz. Nüfusu daha az olan belde, köy ve mezralarımızda ise sathi kaplama yapabiliriz." dedi.

        Adaklı ve Yayladere ilçelerine hizmet verecek saatte 120 ton kapasiteli asfalt plentinin ihalesine de haftaya çıkılacağını bildiren Çelik, tesisin bölgedeki köy ve ilçelerin yol çalışmalarına katkı sunacağını kaydetti.

        Sıcak asfalt çalışmalarının Yumaklı grup yolu ile Genç ilçesindeki Dereköy grup yolunda sürdüğünü anlatan Çelik, hava şartlarının elvermesi halinde bu çalışmaların kısa sürede tamamlanarak diğer güzergahlara geçileceğini ifade etti.

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        Çelik, "Bugün ortalama 1 kilometre sıcak asfaltın maliyeti 5-6 milyon lira. Ciddi bir maliyetle bu yolları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan yollarımızı korumalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çavuşlar köyü muhtarı Mehmet Zahir Keskin de daha önce asfaltlanan yolun zamanla tahrip olduğunu, yolun altyapısı ve üstyapısının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Gerçekten çok güzel bir yolumuz oldu. Yolumuzun altyapısını, üstyapısını gerçekten çok kaliteli, güzel bir şekilde yapıldı. Sayın Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Enes Üçgül'e çok teşekkür ediyoruz. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin."

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        Vatandaşlardan 54 yaşındaki Sait Karaaslan ise önceki yolun kötü durumda olduğuna dikkati çekerek, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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