Bingöl'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattı tamamlandı
Bingöl'ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımı gerçekleştirilen "Bingöl İçmesuyu İsale Hattı Projesi" tamamlandı.
Bingöl'ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımı gerçekleştirilen "Bingöl İçmesuyu İsale Hattı Projesi" tamamlandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 1 içme suyu regülatörü, yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda çelik borudan oluşan isale ve depo bağlantı hattı ile 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun inşa edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İsale hattı vasıtasıyla mevcut kaynaklarla birlikte yıllık 9,46 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilerek 2055 yılına kadar Bingöl ilimizin içme suyu ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
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