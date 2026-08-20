Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Karlıova'da köy yollarında onarım çalışmaları sürüyor

        Karlıova'da köy yollarında onarım çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Karlıova'da köy yollarında onarım çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından köylere hizmet çalışmaları kapsamında Cilligöl ve Karabalçık köylerinin yolunda asfalt bakım ve onarım ile yama çalışmaları yayıldı.

        Bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, diğer köylerde de sürdürülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yatırım ve üretim masaya yatırıldı
        Bingöl'de yatırım ve üretim masaya yatırıldı
        Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        DBP Eş Genel Başkanı Uçar: Kürt meselesinin yeniden Meclis'te konuşulması T...
        DBP Eş Genel Başkanı Uçar: Kürt meselesinin yeniden Meclis'te konuşulması T...
        Kuzenler, arıların izini sürüp geleneksel yöntemlerle bal hasadı yapıyor
        Kuzenler, arıların izini sürüp geleneksel yöntemlerle bal hasadı yapıyor