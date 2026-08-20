Karlıova'da köy yollarında onarım çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından köylere hizmet çalışmaları kapsamında Cilligöl ve Karabalçık köylerinin yolunda asfalt bakım ve onarım ile yama çalışmaları yayıldı.

Bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, diğer köylerde de sürdürülecek.