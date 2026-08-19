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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 14 KL 453 plakalı otomobil ile 12 ACJ 620 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun 11 Evler mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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