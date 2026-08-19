Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 14 KL 453 plakalı otomobil ile 12 ACJ 620 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun 11 Evler mevkisinde çarpıştı.

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