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        Bingöl'de kalbi duran hasta 1,5 saatlik müdahale sonrası hayata döndürüldü

        Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve kalbi duran hasta, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Bingöl'de kalbi duran hasta 1,5 saatlik müdahale sonrası hayata döndürüldü

        Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve kalbi duran hasta, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran R.B'nin kalbi durdu.

        Hastaya, Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Tuğçe Şevval Güngör, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Can Bilgin, Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Onur Yurten ve sağlık ekibi müdahalede bulundu.

        Ekiplerin hastaya yaklaşık 1,5 saat süren göğüs basısı ve suni solunum uygulamasının ardından akciğer atardamarının tıkandığı bulguları üzerine hastaya kan sulandırıcı tedavi uygulandı.

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        Yoğun ve koordineli müdahalenin ardından hastanın kalp dolaşımı yeniden sağlandı.

        Acil müdahale sonrası takip ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan R.B, genel durumunun düzelmesi üzerine ilgili servis odasına alındı.

        Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane ekibi, hastaya odasında ziyarette bulundu.

        Hastaya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aygören, başarılı müdahalede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Hastanın tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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