Bingöl'de kalbi duran hasta 1,5 saatlik müdahale sonrası hayata döndürüldü

Hastaya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aygören, başarılı müdahalede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Acil müdahale sonrası takip ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan R.B, genel durumunun düzelmesi üzerine ilgili servis odasına alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran R.B'nin kalbi durdu.

Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve kalbi duran hasta, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

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