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        Bingöl Vali Yardımcısı Gökmen, Yağmur Karalı ile dünya evine girdi

        Bingöl Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Başkomiser Yağmur Karalı ile evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Bingöl Vali Yardımcısı Gökmen, Yağmur Karalı ile dünya evine girdi

        Bingöl Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Başkomiser Yağmur Karalı ile evlendi.

        Ilıcalar beldesindeki bir kır düğün salonunda düzenlenen törende, çiftin nikahını Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan kıydı.

        Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Cahit Çelik, çifti tebrik ederek, ömür boyu mutluluk diledi.

        Törenin ardından davetlileri selamlayan çift, tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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