Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

Kaymakamlıkça, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Kümbet köyünde ekipler çalışmaya başladı.

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