Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

        Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Kümbet köyünde ekipler çalışmaya başladı.

        Kaymakamlıkça, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru

        Benzer Haberler

        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçisi görüntülendi
        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçisi görüntülendi
        Bingöl Vali Yardımcısı Gökmen, Yağmur Karalı ile dünya evine girdi
        Bingöl Vali Yardımcısı Gökmen, Yağmur Karalı ile dünya evine girdi
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de çarpışan araçlardan biri ters döndü: 3 yaralı
        Bingöl'de çarpışan araçlardan biri ters döndü: 3 yaralı
        Karlıova'da yeni okul binalarının yapımı sürüyor
        Karlıova'da yeni okul binalarının yapımı sürüyor
        Bingöl'de 5 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 5 firari hükümlü yakalandı