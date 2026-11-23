Bingöl'ün Karlova ilçesinde belediye ekipleri, doğal gaz hattı döşenen mahallelerde cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede altyapı kazıları nedeniyle deforme olan eski kilitli parke taşları yerinden söküldü.

Zemin düzenleme ve sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki yollar, modern ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfaltla kaplandı.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla yenilenen yollar, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.