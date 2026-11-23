Bingöl’ün Solhan ilçesinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerleri ile ahırlar su baskınlarından etkilendi, küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bingöl Valisi Cahit Çelik, ilçeye giderek zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Cahit Çelik, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz’dan yağışın yol açtığı olumsuzluklar ve sahada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Vali Çelik’e Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Uslu ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun eşlik etti.

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Sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin su altında kaldığını, ahırlarda hasar meydana geldiğini ve küçükbaş hayvanların telef olduğunu belirten Vali Çelik, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.