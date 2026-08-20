Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

        Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen sporcular, yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen sporcular, yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

        İlçenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte paraşütçüler, Seydi Baba Türbesi bölgesindeki yamaçtan havalandı.

        Van Gölü ve Adilcevaz sahili üzerinde uçuş yapan sporcular, göl manzarası eşliğinde gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

        Etkinliğe katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da ikili uçuşla ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

        Uçuşun ardından gazetecilere açıklama yapan Akbaba, iki gündür Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen paraşütçüleri ilçede ağırladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Yamaç paraşütünün Adilcevaz'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

        "Bugün hayatımda ilk defa paraşütle uçtum. Gerçekten eşsiz bir deneyim oldu. Adilcevaz'ımızın sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması adına bu alanı çok kıymetli görüyoruz. Adilcevaz'ın doğası, tarihi ve Van Gölü kıyılarıyla turizm açısından çok önemli. Sahillerimizden kalelerimize, Süphan Dağı'ndaki dağcılık faaliyetlerinden dalış eğitimlerine, su sporlarından doğa ve kale yürüyüşlerine kadar çok önemli alternatiflerimiz var. Şimdi bunların arasına yamaç paraşütünü de eklemiş olmak bizim için çok kıymetli. Dün bisiklet etkinliğimizle programımızı başlattık. Ücretsiz tekne turları, sahne programları, konserler ve farklı etkinliklerle hemşehrilerimizle misafirlerimizi bir araya getiriyoruz."

        REKLAM

        Terörsüz Türkiye sürecinin bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşımın Adilcevaz'da karşılık bulduğunu belirtti.

        Türkiye'nin dört bir yanından Adilcevaz'a misafirlerin geldiğini kaydeden Akbaba, şunları söyledi:

        "Bölgeyle ilgili geçmişten gelen ön yargıların bir bir ortadan kalktığını bugün sadece yamaç paraşütü etkinliğinde bile görebiliyoruz. Karadeniz Bölgesi'nden, Tekirdağ'dan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İran'dan ilçemize gelen misafirlerimiz var. Bu tablo bize, Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte çok daha kısa süre içerisinde çok daha güzel mesafeler kat edebileceğimizi gösteriyor. İnşallah huzur iklimi hem bölgemize hem de ülkemizin tamamına hakim olur. Yıllardır Ege ve Akdeniz sahillerinde görmeye alıştığımız turizm manzaralarını artık Van Gölü kıyılarında, Adilcevaz'da da görmek istiyoruz."

        REKLAM

        Etkinlik, pop sanatçısı Oğuzhan Koç'un sahne alacağı konserle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
        Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yara...
        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yara...
        Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü bölge turizmine katkı sağlayacak
        Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü bölge turizmine katkı sağlayacak
        Vali Karakaya: Nemrut Kalderası'nda koruma-kullanma dengesi içinde daha nit...
        Vali Karakaya: Nemrut Kalderası'nda koruma-kullanma dengesi içinde daha nit...
        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi
        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası 'Milli Park' ilan edildi
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası 'Milli Park' ilan edildi
        Adilcevaz plajları tıklım tıklım
        Adilcevaz plajları tıklım tıklım