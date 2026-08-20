Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan gelen sporcular, yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

İlçenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte paraşütçüler, Seydi Baba Türbesi bölgesindeki yamaçtan havalandı.

Van Gölü ve Adilcevaz sahili üzerinde uçuş yapan sporcular, göl manzarası eşliğinde gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da ikili uçuşla ilk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Uçuşun ardından gazetecilere açıklama yapan Akbaba, iki gündür Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen paraşütçüleri ilçede ağırladıklarını söyledi.

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Yamaç paraşütünün Adilcevaz'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Bugün hayatımda ilk defa paraşütle uçtum. Gerçekten eşsiz bir deneyim oldu. Adilcevaz'ımızın sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması adına bu alanı çok kıymetli görüyoruz. Adilcevaz'ın doğası, tarihi ve Van Gölü kıyılarıyla turizm açısından çok önemli. Sahillerimizden kalelerimize, Süphan Dağı'ndaki dağcılık faaliyetlerinden dalış eğitimlerine, su sporlarından doğa ve kale yürüyüşlerine kadar çok önemli alternatiflerimiz var. Şimdi bunların arasına yamaç paraşütünü de eklemiş olmak bizim için çok kıymetli. Dün bisiklet etkinliğimizle programımızı başlattık. Ücretsiz tekne turları, sahne programları, konserler ve farklı etkinliklerle hemşehrilerimizle misafirlerimizi bir araya getiriyoruz."

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Terörsüz Türkiye sürecinin bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşımın Adilcevaz'da karşılık bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından Adilcevaz'a misafirlerin geldiğini kaydeden Akbaba, şunları söyledi:

"Bölgeyle ilgili geçmişten gelen ön yargıların bir bir ortadan kalktığını bugün sadece yamaç paraşütü etkinliğinde bile görebiliyoruz. Karadeniz Bölgesi'nden, Tekirdağ'dan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İran'dan ilçemize gelen misafirlerimiz var. Bu tablo bize, Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte çok daha kısa süre içerisinde çok daha güzel mesafeler kat edebileceğimizi gösteriyor. İnşallah huzur iklimi hem bölgemize hem de ülkemizin tamamına hakim olur. Yıllardır Ege ve Akdeniz sahillerinde görmeye alıştığımız turizm manzaralarını artık Van Gölü kıyılarında, Adilcevaz'da da görmek istiyoruz."

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Etkinlik, pop sanatçısı Oğuzhan Koç'un sahne alacağı konserle sona erecek.