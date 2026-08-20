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        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bitlis-Van kara yolundaki Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bitlis-Van kara yolundaki Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.E. yönetimindeki 21 AFS 168 plakalı hafif ticari araç, Kuskunkıran Tüneli'nde aynı yönde seyreden İ.U. yönetimindeki 34 GAC 027 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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