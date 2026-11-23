Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken keklikler, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, doğada yaşayan kekliklerin yaşamını zorlaştırdı. Özellikle kar kalınlığının arttığı bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken keklikler, karla kaplı arazilerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kar yağışının ardından doğal yaşam alanları beyaza bürünürken, kekliklerin beslenme ve barınma imkânları da giderek azalıyor. Soğuk hava ve dondurucu kış şartları, doğadaki yaban hayvanları için yaşam mücadelesini daha da güçleştiriyor.

REKLAM

Doğaseverler, kış mevsiminin ağır geçtiği bugünlerde yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.

Adilcevaz'da kışın beyaz örtüsü görsel bir güzellik sunarken, doğanın sessiz sakinleri olan keklikler için ise zorlu bir yaşam mücadelesi devam ediyor.