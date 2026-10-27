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        Ahlat'ta 86 yıllık caddeye taş ustasının ismi verildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 86 yıldır Mazlum Yegül Caddesi olarak bilinen ilçenin en eski ve en işlek caddelerinden birinin ismi, Ahlat Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla "Tahsin Kalender Caddesi" olarak değiştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Ahlat'ta 86 yıllık caddeye taş ustasının ismi verildi

        Bitlis’in Ahlat ilçesinde 86 yıldır Mazlum Yegül Caddesi olarak bilinen ilçenin en eski ve en işlek caddelerinden birinin ismi, Ahlat Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla "Tahsin Kalender Caddesi" olarak değiştirildi.

        Ahlat Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilçenin en eski ve en işlek caddelerinden biri olan ve halk arasında Aşağı Çarşı olarak bilinen Mazlum Yegül Caddesi’nin ismi değiştirilerek "Tahsin Kalender Caddesi" oldu. Böylece yaklaşık 86 yıldır kullanılan cadde ismi, Ahlat’ın kültürel mirasına önemli katkılar sunan bir ustanın adıyla anılmaya başlandı.

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        Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "Ahlat Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında önemli ve tarihi bir karar aldık. Daha önce Erkizan Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında Aşağı Çarşı olarak bilinen Mazlum Yegül Caddesi’nin ismini Ahlatlı kıymetli ustamız merhum Tahsin Kalender olarak değiştirdik. Ayrıca yine Ahlat’ta birçok bilinmeyen cadde ve sokak isimleri var onları da tekrar güncelleyerek Ahlat’ın tarihi değerlerine uygun buradaki coğrafyaya uygun isimler vereceğiz" dedi.

        Yaşayan insan hazinesinin ismi yaşatılacak

        1928 yılında Ahlat’ta dünyaya gelen Tahsin Kalender, genç yaşta başladığı taş ustalığı mesleğini yaklaşık 65 yıl sürdürdü. Meslek hayatı boyunca 500’den fazla yapının inşasında görev alan Kalender, özellikle geleneksel Ahlat taş işçiliğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına sunduğu katkılarla tanındı.

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        Ahlat’taki Abdurrahman Gazi Türbesi’nin yapımında da emeği bulunan Kalender, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alındı. Taş işçiliğinin yanı sıra şiire de ilgi duyan Kalender, 26 Kasım 2020 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti.

        Ahlat’ın tarihî ve kültürel değerlerinin korunması açısından önemli bir yere sahip olan Tahsin Kalender’in adının ilçenin işlek caddelerinden birine verilmesi, ustanın hatırasının yaşatılması ve geleneksel Ahlat taş işçiliğinin gelecek nesillere tanıtılması açısından önem taşıyor.

        Alınan kararla birlikte Ahlat’ın kültürel mirasına emek veren Tahsin Kalender’in ismi, ilçenin günlük yaşamında önemli bir yeri bulunan caddelerinden birinde yaşatılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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