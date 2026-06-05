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        Ahlat'ta içme suyu sorunu ortadan kalkıyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen projeyle içme suyu sorununun ortadan kalkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Ahlat'ta içme suyu sorunu ortadan kalkıyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçirilen projeyle içme suyu sorununun ortadan kalkacağını bildirdi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin dört bir yanında içme suyu projeleriyle vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişiminin sağlanmaya çalışıldığı belirtildi.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürütülen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bitlis'in tarihi ve kültürel değeri yüksek ilçesi Ahlat'ta hayata geçirilecek içme suyu projesi çalışmaları devam ediyor. Türk İslam tarihi açısından büyük öneme sahip olan, her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Ahlat'ta bu projeyle uzun vadeli olarak ilçenin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak." denildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da önemli bir turizm merkezi olan Ahlat'ın içme suyu ihtiyacını kalıcı olarak çözmek amacıyla başlattıkları projeyle vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edeceklerini belirtti.

        Ahlat'ın geleceğini güvence altına alacak önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Dev projede önemli imalatlar yer alıyor. Proje kapsamında yaklaşık 16 bin 500 metre uzunluğunda isale hattı, 5 bin metreküp ile 3 tane de 3 bin metreküp kapasiteli su deposu, 3 terfi merkezi, yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda servis yolu, çok sayıda sanat yapısı ve yardımcı imalatlar inşa edilecek. Projede Ahlat'ın içme ve kullanma suyunu karşılamak maksadıyla tasarlanan sistem 520 litre/saniye kapasiteyle projelendirilerek çalışmalara başlanıldı. Sistem yenilenebilir enerji desteklidir. Proje kapsamında enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik de ön planda tutuldu."

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