Ahlat'ta patates üreticileri hasadı tamamlamak için yoğun mesai yapıyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan yemeklik ve tohumluk patatesin hasadı sürüyor.

İlçenin verimli tarım arazilerinde yetiştirilen patatesler, Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

Bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan patatesten 120 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Hasat döneminde etkili olan yağışlar ise üreticilerin çalışmalarını zorlaştırdı. Tarlalarda oluşan çamur nedeniyle hasatta aksamalar yaşanırken çiftçiler, soğuk hava etkisini artırmadan ürünlerini toplayarak depolara taşımak için yoğun mesai harcıyor.

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Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, hasat edilen patateslerin çevre illerin yanı sıra yurt dışına ve zincir marketlere gönderildiğini söyledi.

Demirden, "Türkiye'nin hemen hemen her iline patates sevkiyatımız var. Yağışlardan dolayı bu yıl patates hasadımız biraz aksamakla birlikte yaklaşık 15 günlük bir işimiz kaldı. Yağışlardan dolayı bu sene çiftçimiz mağdur oldu." dedi.

Patates üreticisi İrfan Ak da bu yıl elde ettikleri verimden memnun olduklarını ancak yağışlar nedeniyle hasadın uzadığını ifade etti.

Kendisine ait 500 dönümlük arazide patates üretimi yaptığını ve yaklaşık 2 bin 500 ton ürün elde ettiğini anlatan Ak, şunları kaydetti:

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"Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapıyorum, patates üreticisiyim. Bu sene hasadın sonuna doğru geldik. Yağışlardan dolayı biraz işimiz uzadı. Verim olarak bu sene memnunuz. Şu an patateslerimiz depoda. Satışlarımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız."