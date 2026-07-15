Ahlat'ta şehitler için mevlit okutuldu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Giriş: 15.07.2026 - 16:58 Güncelleme:
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki programda Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.
İlçe Müftüsü İlyas Oğraş, şehitler için dua etti.
Programın ardından Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.
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