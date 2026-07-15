Ahlat'ta şehitler için mevlit okutuldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.



Ulu Cami'deki programda Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.



İlçe Müftüsü İlyas Oğraş, şehitler için dua etti.



Programın ardından Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.







