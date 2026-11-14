Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü'nün çevresel sorunları COP31'e taşındı

        Atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü'nün çevresel sorunları COP31'e taşındı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, organik atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü Havzası'ndaki çevresel sorunlara dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları projeleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü'nün çevresel sorunları COP31'e taşındı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, organik atıklardan hidrojen üretimi ve Van Gölü Havzası'ndaki çevresel sorunlara dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları projeleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıttı.

        ​​​​​​​­BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri küresel ısınmanın önüne geçilmesine yönelik çalışmalara destek amacıyla "Hidrojen Yakıt Hücreleri İçin Bor Kaynaklı Bileşiklerden Kontrollü Hidrojen Üretimi Projesi"ni başlattı.

        Proje ile organik atık malzemelerden bor hidrürler aracılığıyla hidrojen üretimi ve temiz enerjinin elde edilmesi hedeflendi.

        REKLAM

        Hidrojen üretiminin yanı sıra hem atıkların ekonomiye kazandırılması hem de Türkiye'nin önemli yer altı kaynaklarından borun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin planlandığı çalışma, COP31'in 9 Kasım'daki oturumunda katılımcıların ilgisine sunuldu.

        BEÜ öğrencileri de Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladıkları "Van Gölü Havzası'nın Geleceği İçin Birlikte Ses Yükseltiyoruz Projesi" ile Van Gölü'nde yaşanan su çekilmesine, havzayı besleyen akarsuların kuruma noktasına gelmesine, çevre kirliliğine ve inci kefalinin kaçak avlanması konularına dikkati çekti.

        REKLAM

        - "Küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

        BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait İzgi, AA muhabirine, temiz enerjiye dikkati çekmek için üniversite olarak sundukları projenin COP31'de ilgi gördüğünü söyledi.

        Proje kapsamında bor hidrürler kullanarak organik atık malzemelerden hidrojen elde ettiklerini anlatan İzgi, şöyle konuştu:

        "Hidrojen temiz bir enerjidir. Bu projemizle küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projemiz hayata geçirildiğinde temiz enerji üretileceği için hem karbondioksit emisyonlarını azaltacak hem de bor kaynaklarına katma değer katacağından ülkemiz bu alanda küresel anlamda söz sahibi olacaktır. Temiz enerji elde edeceğiz. İstihdama da katkı sağlayacağı için bunun ülkemize katma değeri yüksek bir proje olacağını düşünüyoruz."

        REKLAM

        Tüm organik atıklardan bor hidrürü kullanarak hidrojen elde ettiklerini vurgulayan İzgi, hidrojenin yan ürününün su olduğunu, bu nedenle karbondioksit emisyonunun sıfır denilebilecek seviyeye kadar indiğini vurguladı.

        Karbondioksit ve kükürt dioksit salımı yapan fosil yakıtların hem çevreyi kirlettiğini hem de küresel ısınmaya sebep olduğunu belirten İzgi, şunları kaydetti:

        "COP31'de sunduğumuz bu proje hayata geçirildiğinde hem küresel ısınmayı azaltacak hem de çevre kirliliğini önlemiş olacaktır. Bunun iklim sözleşmesi konferansına uyumlu bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Saygın dergilerde çalışmalarımız kabul edilmektedir. Bunu yakıt pillerinde de uygulayacağız. Şu an deneme aşamasındayız ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Organik olarak kullanılmayan malzemeyi hidrojen yakıt sistemlerine entegre ederek hidrojen elde ediyoruz ve hidrojenin yan ürünü su buharı olduğundan dolayı bu hem küresel ısınmayı azaltıyor hem de çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırıyor."

        REKLAM

        Öğrencilerin hazırladığı ÜNİDES projesiyle de Van Gölü havzasına dikkati çektiklerini belirten İzgi, "Van Gölü Havzası'nın kirlenmesini, inci kefalinin kaçak avlandığını, göl çevresindeki akarsuların kuruma aşamasında olduğunu ve Van Gölü'nde suların çekildiğini görüyoruz. Şu an Antalya'da bulunan 22 öğrencimiz bir hafta boyunca COP31'de Van Gölü Havzası'na dikkati çekecek çalışmalar yapacak. İklim elçimiz Semanur Saraç da orada üniversitemizi temsil ediyor. Üniversitemizin sunduğu projelerle ve iklim elçisiyle COP31'e önemli katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Vali Karakaya Güroymak'ta kamu yatırımlarını yerimde inceledi
        Vali Karakaya Güroymak'ta kamu yatırımlarını yerimde inceledi
        Tatvan Çevre Yolu'nda tünel ve viyadük çalışmaları sürüyor
        Tatvan Çevre Yolu'nda tünel ve viyadük çalışmaları sürüyor
        Van Gölü'nün Bitlis kıyılarında dip çamuru temizliği devam ediyor
        Van Gölü'nün Bitlis kıyılarında dip çamuru temizliği devam ediyor
        Tatvan'da 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 2 tutuklama
        Tatvan'da 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 2 tutuklama
        Hizan Kaymakamı Öztürk köylerdeki çalışmaları inceledi
        Hizan Kaymakamı Öztürk köylerdeki çalışmaları inceledi
        Ahlat'ı don vurdu: Binlerce dekarlık alanda patates tarlada kaldı
        Ahlat'ı don vurdu: Binlerce dekarlık alanda patates tarlada kaldı