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        Hizan Kaymakamı Öztürk köylerdeki çalışmaları inceledi

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Hizan Kaymakamı Öztürk köylerdeki çalışmaları inceledi

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Öztürk, Yığınkaya, Ağılözü Bağbaşı, Ürünveren ve Akçevre köyleri ile bu köylere bağlı Karakoyun, Yapağı, Mahmudan ve Örenbaş mezralarını ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Yığınkaya köy yolunda yürütülen genişletme, Ağılözü Bağbaşı mezrasında içme suyu deposunun onarımı ve Ürünveren grup köy yolunda afet nedeniyle çöken alanların onarımı çalışmalarını inceleyen Öztürk, grup köy yolundaki parke taşı döşeme çalışmalarını da takip etti.

        Yol çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Öztürk, Bağbaşı mezrasında bulunan ilkokulu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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        Köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunları dinleyen Öztürk, çalışmaların yürütülmesiyle ilgili yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyaret ve incelemelerde Öztürk'e İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Aytekin, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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