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        Bitlis'te Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurulması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Bitlis'te Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurulması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, ülkenin ve bölgenin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla önemli adımlar atıldığını söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çalışmaların önemine işaret eden Karakaya, "Ülkemizde huzur, kardeşlik ve barışın sağlanması, iç cephenin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu süreçten muradımız, hiçbir çocuğumuzun yanlış yollara tevessül etmemesi, kendisi, ailesi ve ülkesi için çalışarak alın teriyle hayatını sürdürmesidir." dedi.

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        Bugünlere gelinmesinde kahraman askerlerin, jandarma ve polisin büyük emeği olduğunu dile getiren Karakaya, "Bu uğurda çok sayıda şehidimiz oldu. Askerimizin, polisimizin ve jandarmamızın kan kardeşi olan güvenlik korucularımız da bölgemizin huzur ve güvenliği için mücadele etti. Aralarından şehit ve gazilerimiz oldu. Açılışını yaptığımız derneğin, şehit ve gazi ailelerimizin bir araya geldiği, haklarını savunduğu ve dayanışmalarını güçlendirdiği bir mekan olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Bedirhanoğlu da Türkiye'nin çevresindeki gelişmelerin huzur ve güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

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        Huzurun olmadığı bir ortamda ekonomik ve sosyal yatırımların hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

        "Hamdolsun Türkiye, bu ateş çemberinin içinde bir huzur ülkesiyse bu, şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin akıttığı mübarek kanın sonucudur. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gereken en önemli konu huzurun tesis edilmesidir. Terörün açtığı büyük yaraların, gençlerimizin şehit olduğu acıların bir daha yaşanmaması ve annelerin gözyaşlarının dinmesi için Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Cumhur İttifakı'nın liderliğinde yürütülen önemli bir proje hamdolsun nihayete ermek üzere. İnşallah bu süreç tamamlandığında artık bölgemizde kaostan, krizden, kavgadan, savaştan, kandan ve gözyaşından bahsetmeyeceğiz."

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        Törene, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Sedat Bilgin, Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından Karakaya ve Bedirhanoğlu, ilçede esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Daha sonra Güroymak Hükümet Konağı, Güroymak Devlet Hastanesi ve Best Sanayi Sitesi Projesi'nin hayata geçirileceği alanlarda incelemede bulunan Karakaya ve Bedirhanoğlu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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